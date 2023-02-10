Под Курском осудили водителя автобуса, по вине которого пострадала пенсионерка

Водитель не закрыл двери, когда начал движение Фото: Даниил НАЙХИН

Октябрьский районный суд Курска вынес приговор водителю автобуса, по вине которого пассажирка выпала из салона через незакрытую дверь.

ЧП произошло летом прошлого года.

- В июле водитель автобуса при перевозке пассажиров по территории Октябрьского района проявил преступную небрежность, не закрыв среднюю дверь. Когда автобус поехал, 75-летняя женщина выпала из автобуса на дорогу в районе остановки, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области. - В результате происшествия пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью, она получила открытую черепно-мозговую травму.

Водитель автобуса признан судом виновным по ч.1 ст.264 УК РФ. Суд назначил ему ограничение свободы сроком на год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в ведомстве.