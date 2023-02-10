11 февраля в Курске пройдет лыжная гонка

Мероприятие пройдет в парке Солянка Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 февраля в урочище Моква на улице Парк Солянка состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Церемония открытия пройдет в 11:30.

Регистрация участников будет проводиться по 10 февраля с 10:00 до 17:00 по адресу: Курск, ул. Ленина, 58 (северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», центр тестирования ГТО), тел.: 730-721.11 февраля регистрация будет возможна только для иногородних участников на территории стартового городка с 9:00 до 11:00.

Всем участникам необходимо иметь медицинскую справку о допуске к лыжной гонке, сообщают организаторы.

11 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, гололедица. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура - ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.