На подготовку к Масленице мэрия Курска потратила более полумиллиона рублей

Курян пообещали угостить чаем и накормить блинами Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже рассказывала, что на месте популярного «Красного леса» на Красной площади в Курске появится другая локация к Масленице. На ее украшение уйдет шесть дней, сказали в горадминистрации.

- При совместной разработке нашими специалистами и сотрудниками Центра компетенций концепции масленичного оформления мы решили сохранить на площади более сотни елей. Их переставят и украсят красными, желтыми и оранжевыми лентами. На макушках елей разместим фигурки солнца, - поделились в горадминистрации.

На этой площадке также появится фотозона из трех матрешек со световыми буквами «Масленица».

Большинство украшений осталось с прошлого года. Но на подготовку Масленицы потрачено уже более 500 тысяч рублей. На эти деньги к празднику обещают украсить все городские территории и Губернский каток.

- Уверен, эта локация станет не менее любимой площадкой для прогулок и фотографий. Мы планируем также организовать продажу традиционной масленичной выпечки, кренделей, горячих напитков, сувенирной продукции, изделий народного промысла. Массовых мероприятий не будет, но дети без блинов и чая точно не останутся, - сказал мэр города Игорь Куцак.