В десяти школах Курска оборудуют зоны доступа Wi-Fi с пауэрбанками и звуковыми колонками

В мэрии пока не сообщают, за счет каких средств будет реализован проект Фото: Светлана ВОЛКОВА

Продолжается работа по внедрению пилотного социального проекта «Комфортная перемена» в Курске, сообщает мэрия города.

Он родился из идеи сделать досуг обучающихся содержательным и наполнить школьные перемены занятиями по душе. «Комфортная перемена» — это место, оборудованное удобной мебелью, стеллажами с книгами, настольными играми, доступной зоной Wi-Fi, пауэрбанками, звуковыми колонками.

В этом году запустить проект планируют в десяти школах Курска.

Ранее КП сообщала, что названы победители и призеры регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады по русскому языку. Ими стали: Ангелина Паукова, обучающаяся гимназии № 4, Андрей Кулябин, обучающийся школы № 60, и Андрей Муратов, обучающийся лицея № 21.

Призерами олимпиады стали также Дмитрий Белкин из школы № 10, Мария Алмакаева из школы № 35, Александра Белых из гимназии № 44, Любовь Брежнева из лицея № 6.