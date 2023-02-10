Ярмарки очень популярны в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске впервые пройдет винная ярмарка. Она запланирована на апрель и будет включать в себя не только продажу алкоголя отечественных брендов, но и дегустации, мастер-классы, лекции, презентации. Также на ярмарке представят сыр и мясные деликатесы.

Мероприятие организует Минпромторг России. Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев провел рабочее совещание, на котором обсудили детали ярмарки.

- В последние годы Правительство России активно поддерживает винодельческую отрасль. Такие винные ярмарки уже прошли в прошлом году в Калуге, Брянске и Воронеже. Это еще один шаг в информировании покупателей о качестве российской продукции. В конечном итоге мероприятие поможет как производителю – в реализации и продвижении вин, так и потребителю – в выборе, - отметил Сергей Стародубцев.

Оператором мероприятия выступит организация «Городские праздники». Она уже проводила в Курске ярмарку легкой промышленности минувшим летом на площади Советов.

Как пообещал руководитель Сергей Комаров, будут стильные домики, дегустации с советами от сомелье, знакомство с традициями употребления вина.