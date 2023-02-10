В администрации Курской области назвали сообщения о боях на территории региона "домыслами"

Граница находится под надежной защитой российских военных и пограничников, подчеркнули власти региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Во многих информационных каналах неверно истолковали слова губернатора Курской области о стрельбе российских военных из Глушковского района.

Поясняем, российские военные вели огонь с территории Глушковского района Курской области по позициям ВСУ на территории Сумской области Украины.

Украинские военнослужащие не пересекали границу Российской Федерации. Сообщения о боях на территории Курской области являются домыслами. Граница находится под надежной защитой российских военных и пограничников, пояснили в администрации Курской области.

Ранее КП сообщала со ссылкой на губернатора Курской области, что в Глушковском районе российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ.

Кроме того, учебные стрельбы из разных видов оружия и орудий на специальных полигонах Рыльского района Курской области прошли 10 февраля. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей района не волноваться, - сказал Лисман.