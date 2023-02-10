В Курске открылась выставка художника Александра Шилова

На передвижной экспозиции представлено 16 полотен Фото: Светлана ВОЛКОВА

В картинной галерее имени А.А Дейнеки открылась выставка заслуженного художника России Александра Шилова. В экспозиции «Наша Родина - Россия» представлены полотна с русскими пейзажами. Выставка приурочена к 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Представить выставку в Курск приехал сам художник Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как говорит сам пейзажист, изначальный замысел был в том, чтобы продолжить российскую традицию передвижных выставок с целью охвата максимального числа зрителей в различных регионах страны.

В настоящее время выставка прошла в Москве, Калуге, Чеченской Республике, в Дагестане и Адыгее.

Основная тема вернисажа - любовь к России Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Несмотря на то, что мы не увидим на выставке сцен великих сражений, думаю, каждый проведет параллель с пейзажами на полотнах: русская земля и мирное небо, за которые сражались наши Герои, - отметила на церемонии открытия министр культуры региона Юлия Полетыкина.

Экспозицию можно посетить до 26 февраля.