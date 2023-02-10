Под Курском нашли артснаряд

10 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении ВОП времен Великой Отечественной войны в Щиграх.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженный артиллерийский снаряд 85 мм изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.