В Курской области 11 января потеплеет до +1

В Курской области стоит снежная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, гололедица. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 метров в секунду. Температура - ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,09 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» и Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.