В Курске на проспекте Победы 35-летняя женщина попала под колеса "Ауди"

ДТП произошло 9 февраля примерно в 15:08 на проспекте Победы возле дома 22 в Курске.

50-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», ехал по проспекту Победы со стороны проспекта Дериглазова в направлении улицы Кавказкая.

По пути он по предварительным данным сбил 35-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулированному пешеходному переходу слева на право по ходу движения автомобиля. В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения.

- Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, - сказали в полиции региона.

Ранее КП сообщала, что в тот же день 25-летний водитель автомобиля «Лада» ехал по улице Студенческая со стороны проспекта Дружбы. Возле дома №1 по улице Студенческая он сбил 54-летнюю женщину-пешехода. ДТП также произошло на переходе.

9 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых четыре участника дорожного движения получили ранения.

Зарегистрировано 16 ДТП с материальным ущербом.