В Курске в магазине загорелся потолок

Пожар произошел в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 14:13 10 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о загорании в магазине на улице Дзержинского в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №4, ПЧ №20 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Огонь удалось потушить в 14:21. В помещении магазина произошло короткое замыкание в потолочном светильнике, вследствие чего загорелся потолок на площади пять "квадратов". Пострадавших нет, сообщили в МЧС региона.

Огонь тушили 18 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.