Курянина обвиняют в краже денег с карты родственника-пенсионера

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратился 73-летний житель Курска с заявлением о пропаже со счета крупной суммы. Он некоторое время не пользовался картой, а при оплате в магазине возник технический сбой. При проверке на карте оказался нулевой баланс.

Сотрудники полиции направили запросы в банк и установили, что списание средств произошло больше десяти дней назад. Оперативники определили круг лиц, имевших доступ к карте пенсионера. Под подозрение попал его родственник.

- Его разыскивают за совершение другого преступления. Мужчина пытался скрыться от органов следствия. Несмотря на это, сотрудники уголовного розыска установили его местонахождение и задержали. Он признался в краже денег с банковской карты. Хищение совершил, когда пришел в гости к пожилому родственнику и в разговоре узнал, какая сумма хранится на его счете. Деньги перевел через мобильное банковское приложение, - рассказали в полиции региона.

Он признан подозреваемым по уголовному делу по факту кражи.