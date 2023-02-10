В приграничье Курской области военные ведут огонь по точкам ВСУ

Власти региона призывают курян соблюдать спокойствие Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районе Курской области российские военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Об этом сообщил 10 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Прошу соблюдать спокойствие, - сказал глава региона.

Ранее КП сообщала, что Учебные стрельбы из разных видов оружия и орудий на специальных полигонах Рыльского района Курской области пройдут 10 февраля. Время проведения учений - с 10.00 до 16.00. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей района не волноваться, - сказал Лисман.

В регионе бессрочно продлили действие повышенного "желтого" уровня террористической опасности.

8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.

Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.