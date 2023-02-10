В Курске назвали победителей и призеров олимпиад по русскому языку и астрономии

Всероссийская школьная олимпиада проводится по 24 предметам Фото: Светлана ВОЛКОВА

Названы победители и призеры регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады по русскому языку. Ими стали: Ангелина Паукова, обучающаяся гимназии № 4, Андрей Кулябин, обучающийся школы № 60, и Андрей Муратов, обучающийся лицея № 21.

Призерами олимпиады стали также Дмитрий Белкин из школы № 10, Мария Алмакаева из школы № 35, Александра Белых из гимназии № 44, Любовь Брежнева из лицея № 6.

Победителем регионального этапа олимпиады по астрономии имени В.Я. Струве для учащихся седьмых-восьмых классов стал пятиклассник Иван Миронов (гимназия № 25), а ее призером – Тимур Летов (школа № 60). Призерами по астрономии среди старшеклассников признаны Кирилл Воробьев и Ярослав Красников, ученики 6-го лицея.

Всероссийская школьная олимпиада – это ежегодное событие, которое проводится по 24 предметам, с количеством участников более шести миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный, на который и отправятся победители и призеры.