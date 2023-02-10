В Курске соберутся солисты и ансамбли исполнителей на струнно-щипковых народных инструментах

В регионе регулярно проходят различные музыкальные конкурсы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске стартует VII открытый городской конкурс солистов и ансамблей исполнителей на струнно-щипковых народных инструментах имени В. Г. Яковлева, посвященный Году педагога и наставника. Конкурс станет ярким завершением мероприятий проекта «Верность таланту» — победителя грантового конкурса.

В конкурсных испытаниях примут участие 123 солиста и 14 ансамблей различных составов. Общее количество участников — свыше 150 человек. Впервые в истории география конкурсантов выйдет за пределы Соловьиного края. На сцену поднимутся юные домристы, балалаечники, гитаристы и гусляры не только из Курска, Железногорска, Суджи, Льгова, Обояни, Курчатова, Фатежа, Щигров, Курского и Октябрьского районов, а также из Орла, Воронежа, Липецкой области, сообщили в администрации региона.

По окончании конкурса состоится круглый стол, в ходе которого жюри проанализирует выступления исполнителей и даст рекомендации для дальнейшего профессионального роста. Конкурс пройдет два дня, 11-12 февраля. Торжественная церемония открытия −11 февраля в 10.00. Место проведения: Детская школа искусств № 4 им. В. Г. Яковлева (ул. Добролюбова, 4).