10 февраля в приграничье Курской области пройдут учебные стрельбы

В регионе сохраняется повышенный уровень террористической опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Учебные стрельбы из разных видов оружия и орудий на специальных полигонах Рыльского района Курской области пройдут 10 февраля. Время проведения учений - с 10.00 до 16.00. Об этом сообщил глава района Андрей Лисман.

- Прошу жителей района не волноваться, - сказал Лисман.

Ранее КП сообщала, что в регионе бессрочно продлили действие повышенного "желтого" уровня террористической опасности.

8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.

Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.

Также в ходе специальной военной операции погиб уроженец Курского района Максим Филиппов.

Он родился 6 декабря 1981 года в селе Лебяжье. В 1999 году был призван в ряды Вооруженных Сил России. Выполнял воинский долг на территории Чеченской Республики. Максим Владимирович отправился на фронт добровольцем с начала СВО.