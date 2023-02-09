Проект из Львова стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

На территории будут обустроены зоны для тихого отдыха со скамейками и качелями. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Льгове в этом году будут благоустроены Красная площадь, площадь перед ЦУМом и сквер районного Дома культуры. Проект стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Вопросы его осуществления в рамках выездного совещания обсудили специалисты Министерства приоритетного развития территорий и туризма Курской области, Центра компетенций и администрации города.

Здесь планируется проводить городские мероприятия: по просьбе местных жителей был создан проект сцены. В то же время будут обустроены зоны для тихого отдыха со скамейками и качелями.

Также речь шла о ремонте фасадов зданий администрации района и Дома культуры. Кроме того, планируется переоборудовать фонтан.

«Продолжается работа по внедрению дизайн-кода в Льгове. Необходимо в кратчайшие сроки привести к его нормам фасады тех зданий, которые находятся на участке благоустройства», - отметила министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова, сообщает администрация Курской области.