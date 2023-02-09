Жительница Курчатова за полтора месяца отправила мошенникам три с половиной миллиона рублей

Ранее с женщиной проводили профилактические беседы по поводу действий мошенников Фото: Светлана ВОЛКОВА

В декабре 84-летней пенсионерке позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил, что якобы из-за недобросовестных банковских сотрудников кто-то получил доступ ко всем вкладам женщины и пытается их похитить и нужно срочно принимать меры для их спасения.

Действовать предложили по схеме, не поддающейся логике. Чтобы "обезопасить" средства сначала нужно было обналичить свои сбережения и перечислить их на номера телефонов и посторонние банковские счета.

Мошенники, получив крупную сумму, не остановились и продолжили пугать пенсионерку тем, что процедура спасения средств не окончена и требуются дополнительные переводы. Для этого она оформила крупный кредит под залог своей квартиры. Средства также отправила преступникам. Но и на этом звонки не прекратились. Очередную беседу с аферистами случайно услышал родственник потерпевшей, который и попытался отговорить ее от общения с неизвестными и вместе с ней пришел в полицию.

Ранее с женщиной проводили профилактические беседы с разъяснением о действиях мошенников, сообщает МВД России по Курской области

По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Полиция настоятельно просит граждан рассказать пожилым родственникам о том, что им могут звонить мошенники. Поэтому все звонки от сотрудников банка необходимо сразу прекращать, а перед переводом денег кому-либо лучше связаться с кем-то из близких.