В Курской области собирают деньги на мемориал

Строительство идет в Поныровском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Поныровском районе Курской области продолжается строительство мемориального комплекса «Курская битва». Открыть первую очередь планируют 23 августа 2023 года — в день празднования 80-летия победы на Курской дуге.

- До открытия мемориала остается не так много времени. Мы уже приступили к работам и движемся по графику. На сегодня выделен и размежеван участок для строительства, проведен весь комплекс геологических и геодезических работ. Территорию проверили на наличие взрывоопасных предметов, которые остались со времен Великой Отечественной войны; все обнаруженные обезврежены, - рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

В регионе объявлен сбор средств, которые будут использованы для завершения возведения мемориального комплекса «Курская битва».

Для этого Фонд развития Курской области открыл спецсчет. Есть возможность перевести средства по QR-коду с помощью мобильного приложения банка.

Также можно воспользоваться реквизитами:

Курское отделение №8596 ПАО «Сбербанк»

№ счета 40703810933000000417

ИНН 4632253162

БИК 043807606

Корр. счет 30101810300000000606

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на строительство и благоустройство мемориального комплекса «Курская битва»