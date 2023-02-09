Выставка "Курск освобожденный" открылась в "Асеевке"

8 февраля Курск отметил годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской областной библиотеке им. Н.Н. Асеева начала работать выставка, приуроченная к 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка «Курск освобожденный» организована совместно с Музеем Курской битвы поискового отряда «Курган». В экспозиции представлены уникальные предметы, найденные на полях сражений в Курской области, фрагменты оружия и личные вещи солдат. Экспонаты предоставил командир поискового отряда Алексей Сотников.

Также на выставке можно увидеть архивные фотографии и документальные свидетельства из коллекции художника Олега Радина. Материалы рассказывают об истории освобождения и восстановления города. Многие снимки получены путём раскадровки документального фильма, снятого в Курске в феврале 1943-го.

Экспозиция будет действовать в библиотеке им. Н.Н. Асеева до 1 апреля со вторника по четверг с 11:00 до 18:00.