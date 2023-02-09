Курянин Алексей Глотов погиб в СВО

В регион продолжают приходить печальные известия о гибели военнослужащих Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля в Дмитриевском районе Курской области простились с Алексеем Глотовым. Курянину был 41 год.

Он отправился добровольцем в зону специальной военной операции и погиб в бою.

- Соболезнуем родным и близким Алексея Владимировича, - сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции погиб уроженец Курского района Максим Филиппов.

Он родился 6 декабря 1981 года в селе Лебяжье. В 1999 году был призван в ряды Вооруженных Сил России. Выполнял воинский долг на территории Чеченской Республики. Максим Владимирович отправился на фронт добровольцем с начала СВО.

Также в зоне проведения специальной военной операции погиб курянин Онуфриенко Дмитрий Александрович.

Будучи старшим сержантом, Дмитрий Александрович погиб при выполнении боевых задач во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик 16 января 2023 года.

Также 16 января 2023 года под Артемовском погиб еще один курянин - доброволец Николай Михайловский. Ему было 24 года.