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НовостиОбщество9 февраля 2023 8:23

В Курске на Красной площади установят три матрешки

Новую локацию оборудуют к Масленице
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В феврале в городе пройдут праздничные гуляния

В феврале в городе пройдут праздничные гуляния

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на Красной площади планируют установить новые локации к Масленице.

Как рассказали в комитете городского хозяйства, сейчас идет подготовительная работа по оформлению территории. Местом проведения праздника станет бывшая новогодняя локация «Красный лес», пользующаяся большой популярностью у горожан и гостей Курска.

Планируется, что будет установлена новая фотозона: три матрешки со световыми буквами «Масленица», которая заменит «Красный лес». Флажки-растяжки, размещенные между опорами и домиками, разноцветные ленты на елях будут создавать праздничное настроение горожанам. А арка «Солнце», размещенная у входа в локацию, станет символичным приветствием к грядущему празднику.

Выполнение работ по украшению Красной площади к Масленице в рамках муниципального контракта состоится с 13 по 19 февраля, сказали в мэрии.