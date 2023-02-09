В Курске на Соловьиной в ДТП пострадали два человека

В регионе ежедневно происходят аварии с пострадавшими Фото: Светлана ВОЛКОВА

ДТП произошло 8 февраля примерно в 09:45. на улице Соловьиная в районе дома 43 Курска.

По предварительным данным, здесь столкнулись автомобиль ВАЗ 21099, под управлением 45-летнего водителя, и "Лада Калина", за рулем которой был водитель 43-х лет.

В результате ДТП пассажиры 52-х и 29-и лет "Лады Калины" получили травмы, - рассказали в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины произошедшего, после чего будет дана правовая оценка действиям участников ДТП, сказали в УМВД России по Курской области.