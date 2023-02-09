Под Курском курянина обворовал родственник

В полиции считают, что подозреваемый причастен и к другим преступлениям, которые совершил в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию Пристенского района Курской области обратился местный житель с заявлением о пропаже из надворной постройки летней резины на дисках общей стоимостью около 16 тысяч рублей.

Полицейские тщательно осмотрели место происшествия, фиксируя следы воров, и приступили к оперативной работе.

Спустя время один из сотрудников уголовного розыска случайно на рекламном сайте нашел предложение о продаже колес, похожих на украденные. Курянин подтвердил, что это его имущество, указав на отличительные признаки, о которых говорил при подаче заявления.

Сотрудники полиции оперативно установили продавца, и им оказался родственник хозяина колес. Во время допроса он сознался в краже и рассказал, что совершил преступление, в то время, когда семья находилась в доме. Мужчина обошел территорию с другой стороны, проник в надворную постройку и остался незамеченным.

В результате дальнейшей оперативной работы было установлено, что подозреваемый причастен к аналогичным кражам в Курске. Уже достоверно известно о шести эпизодах краж. По всем фактам проводятся следственная и оперативная работа, сказали в УМВД региона