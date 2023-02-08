Курянин отправил мошенникам 1, 2 миллиона рублей

Полиция завела дело о мошенничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

37-летний курянин из Золотухинского района рассказал, что деньги он потерял после длительного общения с аферистами. Все началось со звонка "сотрудника банка", сообщившего о попытке взлома банковских данных клиента. Эту же версию озвучил и сотрудников правоохранительных органов, позвонивший следом. Он рекомендовал четко следовать инструкциям "банковских работников", чтобы ликвидировать угрозу оформления кредита посторонними людьми.

Несмотря на то, что лже-специалисты звонили по мессенджеру, а не по обычной связи, курянин поверил в правдивость их слов после того, как они назвали его по имени и отчеству. Так у него появилась уверенность, что он общается с настоящими специалистами банка.

Следуя указаниям, мужчина оформил кредит и перевел деньги на указанные счета, после чего аферисты перестали выходить на связь.

По факту мошеннических действий следователями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полицейские напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, а также банковские работники не могут попросить вас по телефону перевести деньги или назвать данные своей банковской карты. В подобных ситуациях немедленно прекращайте разговор и обращайтесь в организацию лично.