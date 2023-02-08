В Курске активисты пронесли Знамя Победы и 40-метровую георгиевскую ленту

В регионе немало мест, посвященных событиям Второй мировой войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска совместно со студентами Курского автотехнического колледжа провели патриотическую акцию «Звезда».

На месте расстрелов советских граждан немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах в парке «Солянка» активисты пронесли Знамя Победы и 40-метровую георгиевскую ленту. На площади также была расположена символическая красная звезда диаметром семь метров.

Также 8 февраля возле памятника медикам, который установлен на площади Перекальского в Курске напротив главного корпуса Курского государственного медуниверситета, появился памятный знак, посвященный 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

После церемонии открытия памятника, в которой принял участие председатель Курского городского совета ветеранов войны и труда Иван Малков, была объявлена минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.