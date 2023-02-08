В Курской области отремонтируют мост через Сейм

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2022 года ремонтируют не только автомобильные дороги, но и искусственные сооружения Фото: Даниил НАЙХИН

В Глушковском районе Курской области приступили к ремонту моста через реку Сейм. Работы на объекте проведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Мост протяженностью 277 метров является частью региональной автомобильной дороги Хомутовка – Рыльск – Глушково – Теткино – граница с Украиной. Его построили в 1986 году, за последние 23 года масштабные ремонтные работы на объекте не проводились.

На искусственном сооружении предстоит демонтировать старое дорожное полотно и уложить два слоя нового асфальтобетонного покрытия. Также специалисты укрепят опоры моста, выполнят устройство водоотведения, заменят перильное и барьерное ограждения. Для обеспечения безопасности установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2022 года ремонтируют не только автомобильные дороги, но и искусственные сооружения. В прошлом году в регионе в нормативное состояние привели три моста общей протяженностью 114,3 метра в Октябрьском и Золотухинском районах, сообщает администрация региона.