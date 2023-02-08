23 курянина приняли участие в Единых Играх Специальной Олимпиады

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер поблагодарила руководство региона за поддержку спортсменов и тренеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские спортсмены завоевали медали на Единых Играх Специальной Олимпиады, которые прошли в Казани. Соревнования объединили больше двух тысяч спортсменов из 59 регионов страны. Курскую область представили 23 человека.

Ребята с особенностями интеллектуального развития соревновались в нескольких дисциплинах: флорболе, футзале, легкой атлетике и беге на снегоступах. Курские атлеты завоевали три золотых, две серебряных, три бронзовых медали.

В адрес губернатора Курской области Романа Старовойта поступило письмо от Президента Специальной Олимпиады России Ольги Слуцкер со словами благодарности за поддержку спортсменов и тренеров.

«Игры принесли участникам много эмоций и впечатлений, дали шанс обрести новые цели, сделать жизнь более полноценной и гармоничной, позволили им ощутить радость победы и в полной мере насладиться эмоциями болельщиков», – отметила Ольга Слуцкер.