В городе открыли памятный знак, посвященный 80-летию освобождения Курска

В регионе - немало памятных мест, напоминающих о событиях Великой Отечественной войны Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля возле памятника медикам, который установлен на площади Перекальского напротив главного корпуса Курского государственного медицинского университета, появился памятный знак, посвященный 80-летию освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

После церемонии открытия памятника, в которой принял участие председатель Курского городского совета ветеранов войны и труда Иван Малков, была объявлена минута молчания, затем выступили гости.

Студентка Рыбина Анастасия вдохновенно и трогательно прочла у памятного знака поэму Евгения Долматовского «Поныри».

После торжественного митинга, который прошел здесь, возложили цветы к новому памятному знаку.

8 февраля также в городе прошла торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 80-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

В ней приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, которые прибыли в Курск с рабочим визитом.