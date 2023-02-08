Курские рапиристки взяли "золото" России

По итогам командных соревнований по рапире среди девушек на юниорском первенстве России в Орле золотые медали были вручены фехтовальщицам первой сборной Курской области Анастасии Безносиковой, Виктории Богдановой, Полине Волобуевой и Ирине Зориной!

В финале курянки были сильнее соперниц из Московской области!

Поздравляем девушек и тренеров!

Ранее КП сообщала, что 7 февраля, в решающей встрече турнира рапиристок на юниорском первенстве России встретились две курские фехтовальщицы. Золотую медаль в этом виде программы завоевала Полина Волобуева, обыгравшая прошлогоднюю победительницу этого турнира Анастасию Безносикову – 15:10.

А накануне, 6 февраля, курские рапиристы Темур Алоян, Денис Волжанин, Игорь Кожевников и Павел Пузанков завоевали золотые медали по итогам командных соревнований рапиристов. В финале наши парни одолели соперников из Санкт-Петербурга.