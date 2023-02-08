Курянам предлагают принять участи в конкурсе "Семья года"

Конкурс проходит ежегодно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские семьи в 2023 году посоперничают за звание лучшей семьи года. О наборе участников объявило управление молодежной политики, физкультуры и спорта Курска. Прием портфолио окончится 15 марта.

«Семья года» — это ежегодная премия, утвержденная главой города, цель которой — поощрить лучшие курские семьи, повысить их социальную и творческую активность. Также это поможет распространению передового опыта лучших семей города, пропаганде ответственного родительства и повышению престижа семьи в обществе. Все это в немалой степени поспособствует сохранению и укреплению лучших семейных традиций.

Премия «Семья года» присуждается по следующим номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Счастливый дом» и «Я горжусь своей семьёй!». Выдвижение кандидатов осуществляется предприятиями и организациями.

Обо всех связанных с конкурсом вопросах можно узнать на официальном сайте администрации в разделе "Социальная сфера"/"Семейная политика" или по телефонам: 52-66-96, 74-05-63.