В Курске перекроют движение на ряде улиц

Движение ограничат в центре города Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 5:00 9 февраля до 19:00 26 февраля в Курске будет временно закрыта для проезда транспорта часть Красной площади в районе дома № 8. Данное ограничение связано с организацией проведения общегородского праздника «Масленица», рассказали в мэрии города.

Также будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сети канализации. Ограничение будет действовать с 22:00 20 февраля до 22:00 20 марта.

Планируйте маршруты для передвижения заранее.