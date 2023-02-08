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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:57

В Курске перекроют движение на ряде улиц

Курян просят планировать маршрут заранее
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Движение ограничат в центре города

Движение ограничат в центре города

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 5:00 9 февраля до 19:00 26 февраля в Курске будет временно закрыта для проезда транспорта часть Красной площади в районе дома № 8. Данное ограничение связано с организацией проведения общегородского праздника «Масленица», рассказали в мэрии города.

Также будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сети канализации. Ограничение будет действовать с 22:00 20 февраля до 22:00 20 марта.

Планируйте маршруты для передвижения заранее.