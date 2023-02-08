ВСУ обстреляли приграничье Курской области

Об обстреле сообщил глава региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля вечером ВСУ обстреляли район подстанции в приграничном поселке Теткино Курской области.

- Насчитали восемь прилетов. В результате повреждений отсутствует электроснабжение в поселке Теткино и селе Попово-Лежачи. По предварительной информации пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Телеграмм-канале.

Ранее КП сообщала, что 8 февраля в Курскую область приехал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

В Курской области прошло выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, на котором подвели промежуточные итоги работы.

- А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной, - сообщил Андрей Турчак.

Напомним, в Курской области бессрочно продлен "желтый" повышенный уровень террористической опасности.