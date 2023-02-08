В Курске прохожие спасли женщину, которая провалилась под лед

Лед на всех водоемах области нестабилен, предупреждают спасатели Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля на реке Тускарь города Курска прохожие спасли провалившуюся под лед женщину. Она кормила уток и случайно оказалась в воде. Спасшие ее мужчина и женщина привели на базу МЧС, где ее обогрели и затем отвезли домой.

Кстати, ГУ МЧС России по Курской области просит курян, оказавших помощь, обратиться к ним по телефону 51-20-86.

До этого 4 февраля в Курске спасли собаку, которая провалилась в полынью на реке Тускарь. В единую дежурно-диспетчерскую службу о происшествии сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели быстро достали животное из воды, обогрели и накормили.

Друзья, помните о правилах безопасности на водоемах и не выходите на тонкий лед!

Стоит отметить, что лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.