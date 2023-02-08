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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 13:55

В Курске прохожие спасли женщину, которая провалилась под лед

МЧС разыскивает героев
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Лед на всех водоемах области нестабилен, предупреждают спасатели

Лед на всех водоемах области нестабилен, предупреждают спасатели

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля на реке Тускарь города Курска прохожие спасли провалившуюся под лед женщину. Она кормила уток и случайно оказалась в воде. Спасшие ее мужчина и женщина привели на базу МЧС, где ее обогрели и затем отвезли домой.

Кстати, ГУ МЧС России по Курской области просит курян, оказавших помощь, обратиться к ним по телефону 51-20-86.

До этого 4 февраля в Курске спасли собаку, которая провалилась в полынью на реке Тускарь. В единую дежурно-диспетчерскую службу о происшествии сообщили очевидцы. Прибывшие на место спасатели быстро достали животное из воды, обогрели и накормили.

Друзья, помните о правилах безопасности на водоемах и не выходите на тонкий лед!

Стоит отметить, что лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.