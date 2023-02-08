Более 4800 школьников Курска приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля в курских школах прошло итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов, которое является допуском к государственной итоговой аттестации.

Как рассказали в комитете образования города, участие в собеседовании приняли 4803 школьника.

Ребенку на выполнение заданий отводится 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов время прохождения испытания увеличивается на 30 минут. Для получения зачета нужно набрать минимум десять баллов из 20.

Те, кто не справился с заданиями или не явился на итоговое собеседование по уважительным причинам, смогут поучаствовать в нем 15 марта 2023 года.