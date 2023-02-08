Над Курском водрузили Красное знамя

В областном центре отмечают годовщину освобождения от фашистской оккупации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В честь 80-летия со дня освобождения Курска от оккупации немецко-фашистских захватчиков над зданием бывшего Дворца пионеров на улице Ленина в Курске водрузили Красное знамя.

Церемония состоялась в десять часов утра на том же самом месте, что 8 февраля 1943 года. Тогда флаг на крыше здания водрузил заместитель начальника политотдела 60-й армии Воронежского фронта подполковник Алексей Чечулин.

Стяг являлся символом успешного завершения операции «Звезда». Он будет реять над центром Курска несколько дней.

Ранее КП сообщала, что 8 февраля состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 80-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

В ней приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Андрей Турчак, которые прибыли в Курск с рабочим визитом.

С 3 ноября 1941 года в Курске начался период оккупации, продолжавшийся 15 месяцев. Тогда около трех тысяч жителей города были расстреляны, почти десять тысяч угнаны в Германию, свыше десяти тысяч жителей умерли от голода и эпидемий.