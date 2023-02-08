Турчак и Щеголев возложили в Курске цветы в честь годовщины освобождения города

В Курске отмечают годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов, посвященная 80-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

В ней приняли участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, которые прибыли в Курск с рабочим визитом.

С 3 ноября 1941 года в Курске начался период оккупации, продолжавшийся 15 месяцев. Тогда около трех тысяч жителей города были расстреляны, почти десять тысяч угнаны в Германию, свыше десяти тысяч жителей умерли от голода и эпидемий.

60-я армия под командованием генерал-майора Ивана Черняховского к вечеру 6 февраля вышла на подступы к Курску. Бои за город продолжались весь день 8 февраля. К вечеру этого же дня в центре города на здании бывшего Дворца пионеров был водружен красный флаг. 9 апреля 1980 года Курск был награжден орденом Отечественной войны I степени, а в мае 2007 года городу в числе первых в стране присвоено высокое звание «Город воинской славы».