9 февраля в Курской области будет мороз до -20

В регионе держится морозная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

9 февраля в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Местами туман. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура - ночью 10-15°, при прояснениях до 20° мороза, днем 2-7° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000-7000 метров, при тумане до 1000 метров.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,13 мкЗв/час.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.

В Курске дорожники продолжают уборку улиц.