Под Курском в гараже сгорела иномарка

Причину пожара выясняют Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 08:50 8 февраля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в гараже в поселке Хомутовка Хомутовского района.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №44 Хомутовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По данным МЧС региона пожар потушили в 09:15.

В результате пожара в гараже повреждена крыша на площади 15 квадратов и закопчены стены, а также поврежден автомобиль Audi A6.

Огонь тушили 12 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причину пожара устанавливают.

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