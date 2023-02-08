В Курске определили победителей регионального этапа школьной баскетбольной лиги

В регионе регулярно проходят различные спортивные соревнования
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Курске в Спортивно-концертном комплексе определились победители регионального этапа школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". У девушек в матче за первое место курчатовская школа №4 переиграла сборную школы №11 из Железногорска. Лучшей командой у юношей стала курская гимназия №44. В финале парни одолели школу №33 из областного центра.
Девушки
1 место – школа №4 (Курчатов)
2 место – школа №11 (Железногорск)
3 место – школа №2 (Пристень)
MVP – Снежана Капырина (школа №4, Курчатов)
Юноши
1 место – гимназия №44 (Курск)
2 место – школа №33 (Курск)
3 место – Олымская СОШ (Олымский)
MVP – Дмитрий Гранкин (Гимназия №44, Курск)
Поздравляем спортсменов и их тренеров!