Под Курском пешеход попала под колеса иномарки

ДТП случилось на 18-м километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск» Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 7 февраля примерно в 07:00 на 18-м километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск».

46-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», ехал со стороны Курска в направлении Курчатова.

По предварительным данным по дороге он сбил 50-летнюю женщину–пешехода. В результате ДТП женщина получила ранения, ее доставили в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. Водитель трезв, уточнили в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в полиции.

7 февраля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых два участника дорожного движения получили ранения.

Также зарегистрировано 23 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС три водителя, еще один водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

В регионе выявили 120 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2185 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировали 1729 нарушений ПДД РФ.