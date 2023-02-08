Курян 8 февраля приглашают на киноквартирник

Мероприятие пройдет на улице Зеленая, 32 Фото: Светлана ВОЛКОВА

На киноквартирнике в Курском областном киновидеофонде в феврале покажут фильм-откровение своего времени от режиссера Юлия Райзмана «А если это любовь?» (1961). Перед показом курянин Владимир Шведюк исполнит песни под гитару, вместе с Анной Струковой они прочитают авторские стихотворения.

По сюжету ленты, десятиклассники Ксеня и Борис однажды осознают, что их связывает нечто большее, чем просто дружба. Но первое робкое чувство, не оставшееся тайной для окружающих, сталкивается с насмешками одноклассников, ханжеством и грубым вмешательством взрослых — в первую очередь педагогов. Сумеют ли юные герои сохранить свою любовь?

Молодежная драма эпохи оттепели в 60-е вызвала много шума. Тогда ее очень долго обсуждали, письма в газеты и журналы приходили еще минимум четыре года! Фильм был сделан с «завидной инженерной прочностью» и до нынешнего времени не потерял впечатляющей силы.

Изюминкой чайного перерыва на киноквартирнике на этот раз будут вкусные пироги в сопровождении звуков винила. Можно принести свою пластинку и освежить в памяти бархатные ноты любимых песен!

Встреча - 8 февраля в 19:00.

Адрес: Зеленая, 32 (Курский киновидеофонд)

Запись на мероприятие по тел. 52-98-20.