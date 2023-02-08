В Курске КАМАЗ сбил 80-летнюю женщину

ДТП произошло днем 7 февраля Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 7 февраля примерно в 13:25 в районе дома № 2 по улице 2-я Новоселовка Курска.

28-летний водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ», ехал по улице 2-я Новоселовка со стороны Малых в направлении улицы ВЧК. По предварительным данным он сбил здесь 80-летнюю женщину – пешехода.

В результате ДТП пенсионерка получила ранения и была доставлена в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска, сообщили в ГИБДД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

7 февраля в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими, в которых два участника дорожного движения получили ранения.

Также зарегистрировано 23 ДТП с материальным ущербом.

За вождение в пьяном виде отстранены от управления ТС три водителя, еще один водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

В регионе выявили 120 пешеходов, нарушивших ПДД РФ.

Всего выявлено 2185 нарушений ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировали 1729 нарушений ПДД РФ.