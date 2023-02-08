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НовостиПолитика8 февраля 2023 7:13

Первый зам председателя Совфеда Турчак приехал в Курскую область

Здесь он побывал на одном из взводно-опорных пунктов рядом с границей РФ
Ольга ДАНИЛОВА
В Курской области Турчак проведет выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО

В Курской области Турчак проведет выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО

Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля в Курскую область приехал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак.

- Сегодня работаем в Курской области. Чуть позже проведем выездное заседание Рабочей группы по вопросам СВО, подведем промежуточные итоги работы. А перед ним вместе с губернатором Романом Старовойтом заехали на один из взводно-опорных пунктов. Такие оборудованы по всей границе региона с Украиной. До нее всего шесть километров, - сообщил в своем Телеграмм-канале политик.

В ближайшую неделю сюда прибудут мобилизованные ребята из разных регионов.

Пункт почти готов. Есть отопление, электричество. На днях оборудуют баню и кухню.

Напомним, в Курской области бессрочно продлен "желтый" повышенный уровень террористической опасности.