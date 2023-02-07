Курянин Егор Егоров выиграл всероссийский турнир по каратэ

Егор Егоров (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

На родине самовара собрались 700 спортсменов из 25 регионов страны. Курскую область на соревнованиях по всестилевому карате представляли четыре участника, двое из которых вернулись домой с наградами.

Среди юниоров 16-17 лет в весе до 65 кг победу праздновал Егор Егоров. А у мужчин в абсолютной весовой категории вторым стал Никита Величкин. Тренируются спортсмены под руководством Виталия Горохова.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, куряне завоевали 13 медалей на первенстве мира по всестилевому каратэ.