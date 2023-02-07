Курские рапиристы одержали две победы на первенстве России по фехтованию

Анастасия Безносикова (первая слева), Полина Волобуева (вторая слева). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Сегодня, 7 февраля, в решающей встрече турнира рапиристок на юниорском первенстве России встретились две курские фехтовальщицы. Золотую медаль в этом виде программы завоевала Полина Волобуева, обыгравшая прошлогоднюю победительницу этого турнира Анастасию Безносикову – 15:10.

А накануне, 6 февраля, Курские рапиристы Темур Алоян, Денис Волжанин, Игорь Кожевников и Павел Пузанков завоевали золотые медали по итогам командных соревнований рапиристов. В финале наши парни одолели соперников из Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курские спортсменки завоевали две медали на первенстве России по фехтованию.