В ППС Курска набирают сотрудников

В полиции открыты вакансии
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Курску осуществляет отбор граждан на вакантные должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог) и полицейский (кавалерист).
Основные функции ППСП:
- охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- предотвращение преступлений и правонарушений;
- задержание лиц, совершивших преступления по «горячим следам».
Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации, прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ;
- состояние здоровья;
- образование: полное среднее, среднее профессиональное, высшее;
- физически подготовленные;
- возраст от 18 до 35 лет;
- отсутствие судимости, в том числе и погашенной.
Социальные гарантии:
- денежное довольствие от 29 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 суток;
- оплачиваемый учебный отпуск;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- вещевое обеспечение;
- компенсация за съем жилья, выделение служебного жилья;
- возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России;
- право выхода на пенсию после 20 лет службы (служба в ВС и период обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях включаются в стаж для назначения пенсии).
По вопросу поступления на службу обращаться с понедельника по пятницу с 9-00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14.00 по адресу: Курск, ул. Народная, д. 11, контактный телефон: 36-78-20, 36-65-06.