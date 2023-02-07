В ППС Курска набирают сотрудников

В полиции открыты вакансии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Курску осуществляет отбор граждан на вакантные должности: полицейский, полицейский (водитель), полицейский (кинолог) и полицейский (кавалерист).

Основные функции ППСП:

- охрана общественного порядка и общественной безопасности;

- предотвращение преступлений и правонарушений;

- задержание лиц, совершивших преступления по «горячим следам».

Требования к кандидатам:

- граждане Российской Федерации, прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ;

- состояние здоровья;

- образование: полное среднее, среднее профессиональное, высшее;

- физически подготовленные;

- возраст от 18 до 35 лет;

- отсутствие судимости, в том числе и погашенной.

Социальные гарантии:

- денежное довольствие от 29 тыс. рублей;

- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 40 суток;

- оплачиваемый учебный отпуск;

- бесплатное медицинское обслуживание;

- вещевое обеспечение;

- компенсация за съем жилья, выделение служебного жилья;

- возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях МВД России;

- право выхода на пенсию после 20 лет службы (служба в ВС и период обучения в средних профессиональных и высших учебных заведениях включаются в стаж для назначения пенсии).

По вопросу поступления на службу обращаться с понедельника по пятницу с 9-00 до 18.00, перерыв с 13-00 до 14.00 по адресу: Курск, ул. Народная, д. 11, контактный телефон: 36-78-20, 36-65-06.