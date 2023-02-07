8 февраля в Курской области будет до -15

В регионе держится морозная погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 февраля в регионе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северной четверти 4-9 метров в секунду. Температура - ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000-7000 метров.

Превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.

В Курске дорожники продолжают уборку улиц.

По информации комитета дорожного хозяйства, в ночь на 7 февраля проведены обработка и смет дорожного полотна и тротуаров. Были вывезены снег и наледь, также обследовали улично-дорожной сети.