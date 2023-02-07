Под Курском "Шевроле" сбил пешехода

Авария произошла в городе атомщиков Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП случилось 6 февраля примерно в шесть часов вечера в районе дома № 46 по улице Энергетиков Курчатова Курской области.

69-летний водитель на автомобиле «Шевроле» ехал по улице Энергетиков города атомщиков. Здесь он сбил 27-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в ФГБУЗ «МСЧ-125» ФМБА России Курчатова.

Полиция выясняет причины и обстоятельство произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщает ГИБДД Курской области.

Ранее КП рассказывала, что 6 февраля примерно в 23:20 в районе дома № 65 по улице Ленина Курска 22-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», ехал по улице Ленина со стороны Садовой в направлении площади Перекальского.

В пути он врезался в металлическую световую опору и дерево. В результате ДТП водитель автомобиля получил ранения и был доставлен в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска.

6 февраля в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, три участника дорожного движения получили ранения, один из которых несовершеннолетний.

Зарегистрировано 29 ДТП с материальным ущербом.