В Курске отметили волонтеров-медиков

Добровольцы работали также во время эпидемии ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске отметили волонтеров, которые пришли на помощь в декабре во время значительного подъема заболевания ОРВИ среди детей. Около 60 студентов старших курсов лечебного и педиатрического факультетов местного вуза ежедневно помогали участковым врачам во всех городских детских поликлиниках. В общей сложности добровольцы отработали 3 745 часов. Всего же за 2022 год волонтеры приняли более 50 тысяч звонков, совершили более восьми тысяч автовыездов.

В период борьбы с новой коронавирусной инфекцией в регионе более тысячи волонтеров пришли на помощь: они заполняли документы, доставляли льготные лекарственные препараты, принимали звонки в call-центрах, работали в ОАО «Курская фармация», центре вакцинации. Кроме того, более 200 сотрудников, ординаторов и студентов оказывали помощь в «красной» зоне.